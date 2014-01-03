كاسياس وسارة كاربونيرو يرزقان بطفلهما الأول

أصبح حارس مرمى وقائد فريق ريال مدريد الإسباني إيكر كاسياس أباً للمرة الأولى بعد أن استقبل اليوم (الجمعة) مولوداً ذكراً من رفيقته العاطفية المذيعة الرياضية سارة كاربونيرو في مستشفى «روبير» الدولية بمدريد.

وبحسب وكالة إفي كتب كاسياس تغريدة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ليزف النبأ السار لمحبيه، قال فيها: «أريد أن أشارككم اللحظة الأهم والأسعد في حياتي، لقد خرج ابني للنور بعد طول انتظار، وصل مارتين إلى العالم، وزنه 3,850 كيلو غرام، ويتمتع بصحة جيدة هو وأمه، من دون شك عام 2014 بدأ بشكل رائع، شكراً للجميع».

وتغيب كاسياس عن رحلة فريقه إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض المباراة الودية أمس الخميس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب انتظاره لمولوده الأول.