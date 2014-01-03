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هيكل: الفوضى أوصلت الإخوان للحكم

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هيكل: الفوضى أوصلت الإخوان للحكم هيكل: الفوضى أوصلت الإخوان للحكم

قال الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل،ان بعد 25 يناير فوجئنا بسيل الفوضى ، مؤكدا الى ان سيل الفوضى هو من اوصل بـ”الاخوان” إلى السلطة.

واضاف هيكل،خلال حواره مع الاعلامية “لميس الحديدى”،ان فى عام فى 2014 “الاخوان” ستظل تقاتل لابعد مدى، مشيرا الى ان الضربات المتتالية للاخوان اضعفت سلطة المركز العام للجماعة فى .

واشار الى ان زادت قوة المراكز الأخرى للإخوان فى العالم العربى والإسلامى على حساب المركز فى مصر ،مضيفا الى ان المركز العام للاخوان فى مصر استخدم سلطة الدولة المصرية لاستعادة سيطرته على المراكز الأخرى.

وأكد هيكل ان مع وصول “الإخوان” للسلطة فى مصر دخلوا فى مواجهة مع السلطة ،مضيفا الى ان “امريكا” فى حربها ضد الإرهاب ضربت دول إسلامية فكان لابد ان يكون لديها حليف إسلامى فى مصر هو الاخوان.

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