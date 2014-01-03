ياسر برهامى مداعبا شباب "النور": لو كان الفيس بوك رجلاً لقتلته

داعب الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية شباب حزب النور أثناء لقائه بالسويس مساء اليوم ردا على سؤال عن معلومة تردد على الفيس بوك قائلا: "لو كان الفيس بوك رجل لقتله".

جاء ذلك خلال مؤتمر لدعم الدستور بالسويس رد فيه برهامى على عدد كبير من أسئلة الحضور، مؤكدا فى أكثر من مناسبة خلال حديثه إن الدعوة السلفية وحزب النور ثابتان على مواقفهما ولن يغيرا مبادئهما.

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