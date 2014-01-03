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مدرسة بالحوامدية تخفض درجات سؤال النحو لطلاب الثانى الثانوى لصعوبته

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مدرسة بالحوامدية تخفض درجات سؤال النحو لطلاب الثانى الثانوى لصعوبته مدرسة بالحوامدية تخفض درجات سؤال النحو لطلاب الثانى الثانوى لصعوبته

قال عبيدة ربيع، الأمين المساعد لاتحاد طلاب مدرسة شركة السكر الثانوية بإدارة الحوامدية، إنه بعد شكوى الطلاب أمس من امتحان مادة اللغة العربية بامتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى، وخاصة السؤال المتعلق بقطعة النحو، فانه سيتم تخفيض الدرجة المخصصة لهذا السؤال من 4 درجات إلى 3 درجات فقط.

وأضاف عبيدة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "أنه علم ذلك بعد المكالمة الهاتفية التى أجراها مع أحمد عبد الراضى، مدير مدرسة شركة السكر الثانوية بخصوص صعوبة الامتحان، حيث أكد أن المعلمين سيقومون بتصحيح عينة عشوائية من الورق وسيتم تخفيض الدرجات".

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