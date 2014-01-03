غدا.. وزيرة البيئة تفتتح محطة مناولة البساتين لتدوير القمامة

تفتتح الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة محطة مناولة البساتين ويرافقها الدكتور عادل لبيب وزير التنمية المحلية وقيادات شعبية بمحافظة القاهرة، وعلى رأسهم الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة صباح غدا السبت .

ومن جانبها قالت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المحطة تخدم أحياء المنطقة الجنوبية بالمحافظة بطاقة استيعابية 2000 طن قمامة فى اليوم .

للمزيد من تقارير مصرية :

>"المصرية للمطارات": استقبلنا 15.5 مليون راكب بالأقاليم فى 2013

اليوم السابع: الإخوان تبدأ إرهاب ما قبل الاستفتاء على الدستور

>الإخوان يشعلون النيران فى مقهى بعين شمس ويمنعون وصول سيارات الإطفاء

غرفة عمليات استعداد للامتحانات الابتدائية والإعدادية بـ"شمال الجيزة"

>بالفيديو.. سيدة للإخوان بالجيزة: “اشهد يا محمد محمود.. قتلوا جنودنا على الحدود”

إقرأ أيضا :

بالفيديو.. زفاف عروسين بميدان السواقى بالفيوم على نغمة تسلم الأيادى

فى ندوة "اليوم السابع"..

> عمر سمرة أول مصرى وعربى يفوز برحلة للفضاء الخارجى: تركت عملى وتحديتُ المرض لتحقيق "الحلم".. وأنتظر الانتهاء من تجهيز المكوك لرفع علم مصر فى الفضاء.. والقوات المسلحة أهلتنى لـ"إكس أبولو"

يونس مخيون: إذا كان هذا دستور راقصين.. فهل نسوا حفلة دوللى شاهين؟

>بالفيديو.. سيدة للإخوان بالجيزة: “اشهد يا محمد محمود.. قتلوا جنودنا على الحدود”

>العدو الأوْلى بالعداوة: مفتاح فهم الأحداث

>الإخوان يشعلون النار بسيارة شرطة على الطريق الدائرى بالعمرانية