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غدا.. وزيرة البيئة تفتتح محطة مناولة البساتين لتدوير القمامة

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غدا.. وزيرة البيئة تفتتح محطة مناولة البساتين لتدوير القمامة غدا.. وزيرة البيئة تفتتح محطة مناولة البساتين لتدوير القمامة

تفتتح الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة محطة مناولة البساتين ويرافقها الدكتور عادل لبيب وزير التنمية المحلية وقيادات شعبية بمحافظة القاهرة، وعلى رأسهم الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة صباح غدا السبت .

ومن جانبها قالت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المحطة تخدم أحياء المنطقة الجنوبية بالمحافظة بطاقة استيعابية 2000 طن قمامة فى اليوم .

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