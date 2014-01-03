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ليبي: فوز يوفنتوس على روما يجعل الكالتشيو مملا

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ليبي: فوز يوفنتوس على روما يجعل الكالتشيو مملا ليبي: فوز يوفنتوس على روما يجعل الكالتشيو مملا

يخشى مارتشيللو ليبي المدير الفني الإيطالي الشهير أن يصبح دوري بلاده مملا، إن فاز يوفنتوس على روما الاحد المقبل.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الكالتشيو برصيد 46 نقطة، يليه روما صاحب المركز الثاني بـ41 نقطة.

ويلتقي الفريقان في الجولة التالية من الدوري الإيطالي بعد فترة عطلة الكريسماس في أوروبا.

وقال ليبي مدرب جوانزو الصيني عن المباراة: "روما يقدم موسما رائعا للغاية".

ثم استدرك مدرب يوفنتوس الأسبق "لكن فوز البيانكونيري على روما الاسبوع المقبل سيقتل المنافسة ويجعل الكالتشيو مملا".

ليبي مظفر بكأس العالم في 2006 مع منتخب إيطاليا، جيل اجتمع فيه فابيو كانافارو وأليساندرو نيستا وأندريا بيرلو وجينارو جاتوزو وفرانشيسكو توتي وأليساندرو ديل بييرو وفيليبو إنزاجي ولوكا توني وغيرهم.

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