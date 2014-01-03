Micheal Schumacher يحتفل بعيده الـ 45 في الغيبوبة

إحتشد العديد من محبي ومعجبي بطل العالم 7 مرات في الـ Formula 1،Micheal Schumacher ، أمام المستشفى الذي يعالج فيه، في مدينة غرينوبل الفرنسية، وذلك إحتفالاً بعيد ميلاده الموافق في 3 كانون الثاني.

بطل سباق السيارات الإلماني،الذي مازال بغيبوبة نتيجة إصطدام رأسه بصخرة أثناء قيامه بالتزلج على جبال الألب برفقة إبنه، إحتفل بعيد ميلاده الـ45 مع زملائه، وأعضاء أندية فيراري الذين أتوا من فرنسا وإيطاليا تضامناً معه.

وقام المحتدشون بالوقوف دقيقة صمت أمام مبنى المستشفى، بعد ظهر يوم الجمعة، تعبيراً عن حزنهم، في حين صرّح مدير أعماله أن حالته مازالت مستقرة، وحسب مصادر طبية مطلعة فإنه من المرجح أن يبقى في حالة غيبوبة لعدة أسابيع.

ويذكر أن Schumacher، أجرى عمليتين جراحيتين، نتيجة تورم أصابه في النخاع الشوكي، وأكد الأطباء المشرفين، أن حالته قد تحسنت قليلاً يوم الثلاثاء، ومازالت مستقرة ولكنه لم يخرج من دائرة الخطر بعد.

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