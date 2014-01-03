فيراري ترسل رسالة "مزدوجة" لشوماخر في عيد ميلاده

كتب : عمر عبد الله الجمعة 03-01-2014 15:11

ارسلت شركة فيراري للسيارات، رسالة لأسطورة سيارات الـ"فورمولا وان" مايكل شوماخر، سائق فريق فيراري السابق، تهنئه فيها بعيد ميلاده الخامس و الأربعون، و تتمنى له الشفاء العاجل بعد الحادث المروع الذي تعرض له، ويرقد بسببه في غيبوبة منذ نحو خمسة أيام.

وأطلقت شركة "فيراري" على الرسالة لقب "مزدوجة" و قالت فيها "اليوم نرسل تحية مزدوجة لمايكل شوماخر، فهو عيد ميلاده،و نحن نرسل إليه برقية التهنئة و المساندة و هو يخوض السباق الأهم في حياته، كونه أحد أهم الجنود في الجيش الأحمر، بعدما مثل فيراري بشرف و أسعدنا جميعاً على مدار 72 سباقاً خاضهم تحت هذه الراية، الشركة بالكامل تحيي مايكل و تتمنى له سرعة الشفاء .. إلى الأمام شوماخر".

ويرقد شوماخر في مستشفى "جرونوبل" في فرنسا منذ ما يقرب من خمسة أيام، و دخل في غيبوبة، و خضع لأكثر من عملية جراحية بعدما أرتطم بصخرة أثناء ممارسته رياضة التزلج على الجليد رفقة عائلته، إلا أن الاطباء مازالوا يصفون حالته بـ"الحرجة".