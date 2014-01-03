عشاق شوماخر يتجمعون أمام المستشفى للاحتفال بعيد ميلاده

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

تجمع العديد من عشاق مايكل شوماخر بطل العالم السابق لسباقات سيارات فورمولا 1، أمام المستشفى الذي يعالج فيه بمدينة جرينوبل الفرنسية، من أجل الاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق 3 يناير 1969.

واحتشد أعضاء أندية فيراري من أنحاء فرنسا وإيطاليا أمام المستشفى، من أجل الاحتفال بهذه المناسبة، تضامنا مع البطل السابق، الذي تعرض لحادث خطير بعد سقوطه واصطدام رأسه بصخرة، أثناء ممارسته رياضة التزلج على الجليد.

ويرقد بطل العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 لسبع مرات، في إنجاز تاريخي لم يحققه أي سائق آخر، في غيبوبة بعد إجرائه عمليتين جراحيتين.

وقال مدير أعمال شوماخر الذي اعتزل عام 2012، إن حالته مستقرة حاليا ولكنها مازالت حرجة.

وأشارت مصادر طبية إلى انه من المرجح أن يبقى فى المستشفى عدة أسابيع في حالة غيبوبة، قبل أن يخرج منها.