المقرحي يفتح ملفات حماس السرية: الحركة أنشئت بموافقة شخصية من شيمون بيريز

كتب : جهاد أحمد منذ 52 دقيقة

قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية للأموال العامة سابقًا، إن حركة حماس أنشئت عام 1982 كجمعية دعوية أنشأها 100 شخص منهم 40 مصريًا إخواني، مؤكدًا أن ترخيص هذه الجمعية صدر بموافقة شيمون بيريز شخصيًا، وهو ما يعني موافقة إسرائيل على إنشائها، موضحًا أن إسرائيل دعمتها لمحاربة حركة فتح والراحل ياسر عرفات حتى لا ينفرد وحده بالسلطة.

وأضاف المقرحي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم "، أن الجمعية الدعوية تحولت عام 1989 إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد انتفاضة الحجارة في القدس، مؤكدًا أن حركة حماس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بدليل انتشار فيديو على الإنترنت لهم وهم يبايعون مرشد الجماعة في غزة في الاستاد.

وأشار المقرحي إلى أن أول بيان لحماس بعد إعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان جماعة إرهابية، والذي ألقاه فوزي برهوم، وأكد خلاله عدم اعترافهم بهذا القرار، متسائلاً: من أنتم حتى توافقون أم لا؟