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والد الشهيد محمد عبد العزيز: أطالب ملايين المصريين بالنزول للموافقة على الدستور

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والد الشهيد محمد عبد العزيز: أطالب ملايين المصريين بالنزول للموافقة على الدستور والد الشهيد محمد عبد العزيز: أطالب ملايين المصريين بالنزول للموافقة على الدستور

كتب : جهاد أحمد منذ 50 دقيقة

طالب محمود عبد العزيز، والد الشهيد محمد محمود عبد العزيز، أول ضابط قتل اثناء فض اعتصام ميدان نهضة ، المصريين بضرورة "الحرص على مصلحة الوطن، لأن دماء الشباب التي سالت لم تسل بسهولة".

وأشار عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج "خارج الإطار" على قناة "التحرير" إلى أن "المصريون لا يتعاونوا مع قوات الجيش والشرطة بالشكل الأمثل للقضاء على الإرهاب"، مطالبا المصريين بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير الجاري للانتصار على الإرهاب.

وأشار عبد العزيز إلى أن نجله قتل غدرا برصاصة في ظهره أثناء تأمينه لخروج المعتصمين من مقر اعتصامهم بميدان نهضة مصر، مؤكدا رفض نجله استخدام السلاح في هذا اليوم، حرصا على أرواح الأطفال والنساء الذين كانوا متواجدين في الاعتصام.

وطالب عبد العزيز الفريق أول عبد الفتاح وزير الدفاع، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، بمواصلة الحرب على الإرهاب و تحقيق الأمن للشارع المصري، داعيا الله أن يحفظهم ورجالهم من قوات الجيش والشرطة لأنهم حماة الوطن.

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