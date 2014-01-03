ياسر برهامى بالسويس: رابعة ليست رمزا للصمود.. ونحن "عملاء" لديننا فقط

قال الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية إن "رابعة" ليس رمز الصمود، موضحا أن معظم قادة الإخوان تم القبض عليهم فى شقق وعلى الحدود وليس فى الميدان متسائلا: "هل هذا هو دفاع عن دين الله ودفاع عن الشريعة".

أضاف برهامى فى لقاء أقيم بالسويس مساء اليوم أن ما يردده الإخوان عن الدستور هو مجرد أكاذيب وتابع: "يقولون إن الدستور الحالى هو دستور إلهام شاهين وليلى علوى وهؤلاء حضروا فى لجنة الاستماع ولم يكونوا أعضاء بالخمسين"، موضحا أن الدستور الذى وضع أيام الإخوان كان هناك لجنة للفنانين.

وأوضح أنه انتخب مرسى للرئاسة ولم يبايعه، مضيفا أنهم عملاء لدينهم وليس لأحد، وأنهم حتى آخر بيان طالبوا مرسى بانتخابات رئاسية مبكرة ولكنه لم يستجب.

وأشار برهامى أن حركة حماس بعيدة عن الشريعة فهى تحكم غزة منذ 10 سنوات ولم تطبق الشريعة حتى الآن؟

هذا وحضر اللقاء حشد كبير من أعضاء حزب النور والدعوة السلفية وممثلين عن القوى السياسية وسط تكثيف أمنى بمقر ومحيط الغرفة التجارية مقر المؤتمر.

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