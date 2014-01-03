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استقالة 4 من الحرية والعدالة بقسم شرطة دمياط اعتراضا على عنف الجماعة

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استقالة 4 من الحرية والعدالة بقسم شرطة دمياط اعتراضا على عنف الجماعة استقالة 4 من الحرية والعدالة بقسم شرطة دمياط اعتراضا على عنف الجماعة

بادر 4 أعضاء من حزب الحرية والعدالة بدمياط بتقديم استقالتهم اليوم الجمعة داخل قسم شرطة دمياط اعترضا على تصرفات أعضاء الحزب وجماعة الإخوان الإرهابية وارتكابهم أفعالا تحرض على العنف وإثارة الشغب.

والمستقيلون هم - محمد صالح مقلد، مدرس ومحمود الجعفرى نجار، ورفعت شلبى نجار، وعبده الجعفرى نجار.

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