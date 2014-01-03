غدا.. بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بالجيزة

تبدأ غدا السبت 4 يناير امتحانات الفصل الدراسى الأول لتلاميذ الشهادة الابتدائية بمحافظة الجيزة، حيث يمتحن الطلاب مادة اللغة العربية والخط، على أن تنتهى الامتحانات فى11 من نفس الشهر.

وقال صفى الدين محمد وكيل المديرية، لــ"اليوم السابع"، إنه تم تجهيز 772 لجنة للتعليم العام الابتدائى، على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 8 لجان للطلاب الصم وضعاف السمع.

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