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الشرطة الإسرائيلية تعتقل فتاة بالقدس للاشتباه في محاولتها طعن جندي بالسكين

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الشرطة الإسرائيلية تعتقل فتاة بالقدس للاشتباه في محاولتها طعن جندي بالسكين الشرطة الإسرائيلية تعتقل فتاة بالقدس للاشتباه في محاولتها طعن جندي بالسكين

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في القدس مساء اليوم شابة تبلغ من العمر 16 عامًا بزعم الاشتباه في محاولتها طعن جندي إسرائيلي بالسكين.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الفتاة بعد الاعتداء عليها وإبراحها ضربًا وذلك بالقرب من باب العامود بوسط القدس المحلتة للاشتباه بمحاولة طعن جندي إسرائيلي في شرطة حرس الحدود بالسكين.

وأشارت المتحدثة الإعلامية بالشرطة الإسرائيلية لوبا السمري، في بيان لها، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الفتاة بالقرب من درجات باب العامود بذريعة طعنها جنديا في شرطة حرس الحدود.

وقالت إن الفتاة أصابت الجندي بجروح طفيفة، قبل اعتقالها والسيطرة عليها، في حين نقل الجندي المصاب إلى أحد مستشفيات المدينة، وجرى اقتيادها الى أحد مراكز الشرطة الإسرائيلية في المدينة لإخضاعها للتحقيق.

أ ش أ

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