العثور على مقبرة رئيس صانعي “البيرة” في عصر الأسرة 19 بالأقصر

عثرت فرق آثار يابانية في البر الغربي لمدينة الأقصر على مقبرة رئيس صانعي البيرة «خوسنو أم حب» في عصر الرعامسة قبل أكثر من 3200 عام، بحسب ما أعلنت وزارة الدولة لشؤون الآثار اليوم (الجمعة).

وبحسب وكالة فرانس برس قال رئيس بعثة جامعة واسيدا اليابانية جيرو كوندو: «إن البعثة عثرت على المقبرة خلال قيامها بتنظيف الفناء الأمامي لإحدى المقابر الخاصة بأحد كبار رجال الدولة في عهد الملك امنحوتب الثالث من الأسرة الـ18».

فيما قال وزير الدولة لشؤون الآثار محمد ابراهيم: «إن هذا الاكتشاف يعتبر من أهم الاكتشافات في مدينة الأقصر خلال الفترة القصيرة الماضية في منطقة الخوخة بجبانة طيبة بالبر الغربي لمدينة الأقصر».

وأشار إبراهيم إلى أن: «أهمية المقبرة تنبع من المناظر المرسومة والنقوش المتنوعة على جدرانها وسقفها وعكسها لكثير من تفاصيل الحياة اليومية وطبيعة علاقة الزوج بزوجته وأبنائه في العصور المصرية القديمة، وما اعتادوا على ممارسته من الطقوس الدينية».

ومن النقوش التي تحملها جدران المقبرة وسقفها مشاهد تجمع بين صاحب المقبرة الذي كان رئيساً لصانعي البيرة والمخازن الملكية بزوجته «موت ام حب» وابنته «ايس ات خا»، وهم يقفون جميعاً ليقدموا القرابين للآلهة.

كما تسجل إحدى النقوش على الجدران طقساً دينياً جنائزياً كان يُعرف في العصور الفرعونية القديمة باسم «فتح الفم».

ووُضعت المقبرة تحت الحراسة الأمنية إلى حين الانتهاء من الكشف عن كافة عناصرها المعمارية وترميمها وإعدادها لاستقبال الزيارات السياحية المحلية والعالمية بحسب ما ذكره المصدر.