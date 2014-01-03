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كافاني: إبرا يرعب المنافسين رغم طريقته ' غير المهذبة '

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كافاني: إبرا يرعب المنافسين رغم طريقته ' غير المهذبة ' كافاني: إبرا يرعب المنافسين رغم طريقته ' غير المهذبة '

أثنى إديسون كافاني هداف باريس سان جيرمان على زميله في خط هجوم الفريق الفرنسي زلاتان إبراهيموفيتش.

الثنائي يتألق في وضع باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي، وذلك بعدما انضم كافاني للفريق قادما من نابولي مقابل 62 مليون يورو في الصيف الماضي.

وقال كافاني فيما أبرزته وسائل الإعلام الأوروبية يوم الجمعة: "أعتقد فعلا وأؤمن أن باريس سان جيرمان قادر على التتويج بدوري الأبطال".

وعن إبرا، صرح كافاني "أحب اللعب بجواره.. فهو من طراز رفيع".

ثم أردف "إبرا يخيف المنافسين، له طريقته الخاصة في اللعب.. هي ناجحة رغم من يراها غير مهذبة".

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