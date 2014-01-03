"تعليم الجيزة": تسلم أسئلة امتحانات الشهادة الابتدائية لإداراتها

قال صفى الدين محمد وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم تسليم أوراق أسئلة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، إلى عدد من الإدارات التعليمية على رأسها إدارة منشأة القناطر وإدارة الصف وأطفيح، نظرا لبعد تلك الإدارة عن مقر المديرية.

وأضاف صفى الدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" مساء اليوم الجمعة، أن باقى أوراق الأسئلة الخاصة بالإدارات القريبة ما زالت موجودة بمقر المطبعة السرية بالمديرية، لتوزيعها غدا السبت فى أول يوم بامتحانات الشهادة الابتدائية.

وأشار صفى الدين إلى أنه تم التأكد من استعدادات المدارس والإدارات التعليمية لبدء الامتحانات وتجهيز اللجان.

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