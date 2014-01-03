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وزارة السياحة: الأجنبيان المقتولان اليوم مقيمان فى مصر وليس سائحين

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وزارة السياحة: الأجنبيان المقتولان اليوم مقيمان فى مصر وليس سائحين وزارة السياحة: الأجنبيان المقتولان اليوم مقيمان فى مصر وليس سائحين

نفت وزارة السياحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مصرع سائح وزوجته فى أحداث عنف ضدهما، وأكدت المتحدثة الإعلامية لوزارة السياحة رشا العزايزى فى تصريح صحفى أن الأجنبيين المقتولين مقيمان فى وليسا من السائحين ولقيا مصرعهما اليوم فى جريمة سرقة ارتكبها حارس العقار، تم إلقاء القبض عليه واعترف بارتكابه الجريمة.

وناشدت المتحدثة الإعلامية لوزارة السياحة وسائل الإعلام المختلفة بالدقة فى نقل المعلومة والتأكد من المعلومات قبل نقلها والرجوع إلى الجهات المعنية، لأن الأنباء المغلوطة تؤدى إلى إثارة البلبلة والترويج لأنباء تضر بمصالح البلاد خاصة فى الفترة الحالية شديدة الحساسية.

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