بالفيديو.. زفاف عروسين بميدان السواقى بالفيوم على نغمة تسلم الأيادى

شهد ميدان السواقى بوسط مدينة الفيوم والذى يطلق عليه الثوار لقب "ميدان الثورة" زفاف عريس وعروسة من أبناء مدينة الفيوم على نغمات الأغنية الشهيرة "تسلم الأيادى " المؤيدة للجيش .

كان محمود أحمد أحمد وصابرين عويس أحمد قد قاما بعمل حفل زفافهما مساء أمس بوسط ميدان السواقى على نغمات أغنية تسلم الأيادى وسط حضور عدد كبير من النشطاء والمواطنين.

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