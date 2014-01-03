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المتظاهرون في بنغازي: لا لتمديد المؤتمر الوطني العام الليبي نعم لإسقاط الحكومة

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المتظاهرون في بنغازي: لا لتمديد المؤتمر الوطني العام الليبي نعم لإسقاط الحكومة المتظاهرون في بنغازي: لا لتمديد المؤتمر الوطني العام الليبي نعم لإسقاط الحكومة

كتب : أ.ش.أ الجمعة 03-01-2014 20:53

تظاهر عشرات المواطنين الليبيين، مساء اليوم، أمام فندق "تيبستي" وسط بنغازي ، مطالبين بإسقاط الليبية المؤقتة برئاسة علي زيدان.

وأكد المتظاهرون، على ضرورة تشكيل حكومة أزمة بديلة تحل محل حكومة زيدان التي فشلت في تحقيق ما وعدت به خاصة فيما يتعلق بملف تكوين الجيش و الشرطة، حسب قولهم.

وفى نفس السياق، رفع المتظاهرون شعارات ترفض تمديد الفترة الزمنية للمؤتمر الوطني العام "البرلمان" بعد فبراير المقبل، ووصفوا عملية التمديد بالانقلاب على الشرعية، داعين في الوقت نفسه لتشكيل جسم آخر غير المؤتمر يحل محله بعد فبراير.

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