كيفية تطوير الذات والابتعاد عن العادات الخاطئة الموروثة من القدم

أكد الدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسى، وعلاج الإدمان، أن العادات والتقاليد هى سلوكيات توارثناها من آبائنا وأجدادنا وقد لا ندرك سبب وجودها ولا فائدتها، ومع ذلك نتمسك بها، موضحا كيفية تطوير الذات من خلال الابتعاد عن العادات التى توارثناها منذ القديم وليس لها أى مدلول اجتماعى أو سياسى.

وأضاف "هارون"، أن هناك قصة يتم تداولها عن امرأة ذهبت لزيارة صديقتها فوجدتها تطهو السمك من خلال قطع جزء من الرأس والذيل، وعندما سألتها عن السبب أخبرتها أن والدتها علمتها هذا الإجراء، وعندما سألت والدتها قالت إنها تعلمت ذلك من جدتها وعندما سألت الجدة، قالت إن أدوات المطبخ كانت صغيرة ولا تتسع لحجم السمكة لذلك كانت تقطع تلك الأجزاء من السمكة.

وتابع "هارون"، أننا أحيانا نتبع التقليد الأعمى فى حياتنا بدون محاولة وضع التفكير المنطقى فى كل ما نتبعه من عادات وخاصة الخاطئ منها، مضيفا أن الإنسان بإمكانه أن يستمع إلى ملايين الأفكار لكن يجب أن تكون الأفكار التى تستقر بعقله هى المنطقية.

وقال إن هناك قصة ثانية لشخص رأى فراشة تحاول أن تخرج من شرنقتها لكنها تواجه صعوبة فى ذلك فقام بمساعدتها لتخرج من شرنقتها فوقعت الفراشة على الأرض ولم تلبث أن ماتت لأنها كانت ضعيفة، وخرجت قبل أن يكتمل نموها.

وأوضح "هارون"، أننا فى أحيان كثيرة فى حاجة إلى أن نخوض صعاب الحياة وأزماتها حتى نتعلم أن نكون أقوياء قادرين على التعامل مع الحياة، لذلك عليك ترك أبنائك وأصدقائك أن يخوضوا صعاب الحياة بأنفسهم حتى يصبحوا قادرين على اكتساب الخبرات الإيجابية وحتى السلبية.

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