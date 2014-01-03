بالفيديو.. دكتورة أمنية صابر تكشف مخاطر العادة السرية للفتيات وتأثيرها على غشاء البكارة

حذرت الدكتورة أمنية صابر، خلال حلقات «العيادة»، التى تقدمها «فيديو7» قناة اليوم السابع المصورة، من ممارسة البنات للعادة السرية؛ نظرا لتأثيرها السلبى بعد الزواج، حيث لا تستطيع الزوجة الوصول للنشوة الجنسية، إلا بعد فترة طويلة، لافتة إلى أن التغلب عليها يكون بالقرب من الله .

ووتابعت، «لا يوجد سن معين لممارسة العادة السرية فمن الممكن ممارستها من فتاة تبلغ خمسة عشر عام إلى آخر العمر»، مشيرة إلى أن للعادة السرية، مخاطر كبيرة على المرأة فمن الممكن أن تسبب احتقان فى الجهاز التناسلى، بالإضافة إلى عقاب ربنا..

وأكدت أمنية، أن العادة السرية، لا تؤثر على غشاء البكارة، لأنه لا ينقطع إلا بالتلاقى الجنسى، مشيرة إلى أن هناك سيدات يمارسن العادة السرية، على الرغم من وجود أزوجهن، إلا أنهن اعتدن الوصول إلى النشوة الجنسية من خلالها.

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