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ميلان يصعد الناشئ المغربي صاحب الـ15 عاما للفريق الأول

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ميلان يصعد الناشئ المغربي صاحب الـ15 عاما للفريق الأول ميلان يصعد الناشئ المغربي صاحب الـ15 عاما للفريق الأول

ميلانو في 3 يناير/أ ش أ/ قرر ماسيمليانو اليجرى المدير الفنى لنادى ميلان الإيطالي ضم الموهبة المغربية الصاعدة هشام مستور "15 عاما" للتدريب مع الفريق الاول للروزينيرى بعد تألقه فى صفوف فرق الناشئين.

كان النجم المغربي الشابّ قد اختير أفضل لاعب شابّ (أقلّ من 21 سنة) في إيطاليا في التصويت الخاصّ بجوائز موقع "توتو مركاتو" لسنة 2014.

كما سبق للاعب الفوز بجائزة أفضل موهبة صاعدة في العالم أمام الألماني، جوليان دراكسلار (شالكة الألماني) و البلجيكي دينيس برايت (أندرلخت الألماني).

و ظهر هاشم مستور في عدّة مناسبات مع “الأزوريني” ( الإيطالي للناشئين) ممّا يجعل مهمّة الجامعة الملكيّة المغربيّة /الاتحاد المغربى لكرة القدم/ شبه مستحيلة لإقناعه باللعب لصالح “أسود الأطلس”.

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