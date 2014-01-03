النيابة التركية تتهم 36 شخصًا بـ«الإرهاب» بسبب مظاهرات إسطنبول

اتهمت نيابة إسطنبول التركية، الجمعة، 36 شخصًا اعتقلوا أثناء الاحتجاجات المعارضة للحكومة، الصيف الماضي، بارتكاب «أعمال إرهابية».

وقالت صحيفة «حريت»، التركية، إن التهم الموجهة لهؤلاء الأشخاص هي «قيادة منظمات إرهابية، وتوزيع دعايا والقيام بأعمال تضر بالممتلكات العامة والخاصة، ومنع عمل قوات الأمن».

وشهد ميدان «تقسيم» بإسطنبول، في يونيو الماضي، اشتباكات متكررة بين الشرطة ونشطاء في حركة موسعة معارضة للحكومة.

وأحرقت العديد من الحافلات وبعض السيارات الخاصة أثناء الاشتباكات، بينما لم يتعرض الجانب الأكبر من الأعمال الخاصة إلى أضرار.

وكان وزير الشؤون الاقتصادية آنذاك، أجمين باجيس، حذر، في 15 من يونيو الماضي، من أن «أي شخص سيبقى في الميدان عقب إخلاء الشرطة له سيعتبر إرهابيًا».

وتشهد تركيا حاليًا فضيحة فساد ورشى أدت لاستقالة 3 وزراء وتعديل وزاري موسع واعتقال 24 شخصًا منهم 3 من أبناء الوزراء.

وتمثل فضيحة الفساد ضربة قوية للحكومة قبل 3 أشهر فقط على الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها، في 30 مارس المقبل.