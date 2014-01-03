أخبار عاجلة

8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

النيابة التركية تتهم 36 شخصًا بـ«الإرهاب» بسبب مظاهرات إسطنبول

Google+ Print
النيابة التركية تتهم 36 شخصًا بـ«الإرهاب» بسبب مظاهرات إسطنبول النيابة التركية تتهم 36 شخصًا بـ«الإرهاب» بسبب مظاهرات إسطنبول

اتهمت نيابة إسطنبول التركية، الجمعة، 36 شخصًا اعتقلوا أثناء الاحتجاجات المعارضة للحكومة، الصيف الماضي، بارتكاب «أعمال إرهابية».

وقالت صحيفة «حريت»، التركية، إن التهم الموجهة لهؤلاء الأشخاص هي «قيادة منظمات إرهابية، وتوزيع دعايا والقيام بأعمال تضر بالممتلكات العامة والخاصة، ومنع عمل قوات الأمن».

وشهد ميدان «تقسيم» بإسطنبول، في يونيو الماضي، اشتباكات متكررة بين الشرطة ونشطاء في حركة موسعة معارضة للحكومة.

وأحرقت العديد من الحافلات وبعض السيارات الخاصة أثناء الاشتباكات، بينما لم يتعرض الجانب الأكبر من الأعمال الخاصة إلى أضرار.

وكان وزير الشؤون الاقتصادية آنذاك، أجمين باجيس، حذر، في 15 من يونيو الماضي، من أن «أي شخص سيبقى في الميدان عقب إخلاء الشرطة له سيعتبر إرهابيًا».

وتشهد تركيا حاليًا فضيحة فساد ورشى أدت لاستقالة 3 وزراء وتعديل وزاري موسع واعتقال 24 شخصًا منهم 3 من أبناء الوزراء.

وتمثل فضيحة الفساد ضربة قوية للحكومة قبل 3 أشهر فقط على الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها، في 30 مارس المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية