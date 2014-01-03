مي وهبة : الاعتداء على منزل بدر وأسرته يضيف إلى رصيد ” إرهاب الجماعة “

نددت مي وهبة عضو المكتب السياسي لحركة “تمرد” بالاعتداء الذي نفذته اليوم مجموعات من المنتمين لجماعة الإخوان على منزل مؤسس الحركة محمود بدر بشبين القناطر .

وقالت وهبة إن بدر كان يعقد مؤتمرًا كبيرًا للدعوة للتصويت بنعم للدستور، وتظاهرت جماعة الإخوان تحت منزله، وحاولوا الاعتداء على المنزل الذي كان به والديه وإخوته بالشماريخ، لكن الأهالي تصدوا لهم .

وأضافت مي “ندين هذا الاعتداء وهو يضيف الاعتداء على الأسر في منازلها ، وترويع الآمنين إلى رصيد الجماعة الحافل بأعمال الإرهاب والخسة والعمالة ، فقد نهى الرسول عن ترويع مسلم “.

وأشارت مي وهبة إلى أن الإخوان اعتدوا قبل الثلاثين من يونيو على أفراد الحملة ولم يخافوا وأسقطوا النظام ، مضيفة “كما أسقطنا جماعة فاشية دينية سنسقط الإرهاب والشعب يدافع عنا”.

من ناحية أخرى دعت مي وهبة، الأجهزة الأمنية إلى وقف القبض العشوائي على النشطاء وشباب الثورة لعدم إيجاد هوة بين الثوار وأجهزة الدولة.

وأشارت وهبة إلى واقعة إلقاء القبض على منى سليم عضو اللجنة المركزية للحركة فيما كانت تؤدي عملها الصحفي في تغطية مظاهرات الإخوان اليوم، معربة عن استنكار للواقعة بشدة.

وقالت إن الحركة تستنكر القبض العشوائي بشدة، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن منى سليم منذ ساعة تقريبا، بينما لم تكن تقوم سوى بعملها، مضيفة أن عضو تمرد علاء شيكو تم إلقاء القبض عليه أيضا وحصل على إفراج أمس، وهو صحفي كان يغطي تظاهرة للإخوان.

أ ش أ