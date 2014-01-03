قيادي سابق بـ"الجهاد": "الإخوان يتمتعون بغباء لو وُزع على أمة لا إله إلا الله لكفاها"

كتب : جهاد أحمد الجمعة 03-01-2014 19:38

قال الشيخ نبيل نعيم القيادي السابق بتنظيم الجهاد، إن العدالة الناجزة من أهم أسباب القضاء على الإرهاب، مؤكدا أن الأوضاع الراهنة تجعلنا نقبل بقوانين استثنائية و محاكمات استثنائية.

وأضاف نعيم خلال حواره مع الاعلامية مها بهنسي ببرنامج "حول الأحداث" على قناة التحرير، أن القاعدة الطلابية في مصر سليمة، بدليل سير الأمتحانات خلال الأيام الماضية، مشيرا الى أن من يفتعلون أعمال الشغب و العنف بجامعة الأزهر هم قلة بالمقارنة بالقاعدة الطلابية في الأزهر، مؤكدا أن معظمهم "مأجورين بالمال والترامادول".

وأضاف نعيم قائلا :" أن الاخوان يتمتعون بغباء لو وزع على أمة لا إله إلا الله لكفاها" مؤكدا استحالة سقوط الدولة بوضع قنابل و متفجرات، ولا حتى بتعطيل الامتحانات.