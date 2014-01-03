عضو بـ"فتح" لـ"المصريين": فرقوا بين حماس والشعب الفلسطيني

حازم أبو شنب: حماس لا تتعدى الـ18% من القوة التصويتية في فلسطين

كتب : جهاد أحمد الجمعة 03-01-2014 19:59

قال الدكتور حازم أبو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، إن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن عدد أعضائها لا يتجاوزالـ200 ألف عضو.

وأكد "أبو شنب"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أن حجم حركة حماس لا يتعدى الـ18% من القوة التصويتية في فلسطين.

ووأوضح "أبوشنب" رفض الفلسطينيين للاتهامات التي توجه من بعض وسائل الإعلام المصري تجاههم، مطالبا الشعب المصري بالتفريق بين حركة حماس والشعب الفلسطيني.

وأكد أبو شنب أن الشعب الفلسطيني يحب إخوانه المصريين كما يحب المصريين فلسطين، مشيرا إلى رفضهم التام لممارسات حماس في مصر.