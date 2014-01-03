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قيادي سابق بـ"الجهاد": "حماس" قتلت 700 فلسطيني.. وحسن البنا أول من تعامل مع الأمريكان

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قيادي سابق بـ"الجهاد": "حماس" قتلت 700 فلسطيني.. وحسن البنا أول من تعامل مع الأمريكان قيادي سابق بـ"الجهاد": "حماس" قتلت 700 فلسطيني.. وحسن البنا أول من تعامل مع الأمريكان

كتب : محمد شريف الجمعة 03-01-2014 20:00

قال الشيخ نبيل نعيم القيادي السابق بتنظيم الجهاد، إن حركة حماس الفلسطينية لا تقتنع بالحكمة، وهي تقوم بأعمال إجرامية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار نعيم، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أن حزب الله اللبناني قام بتسليح حماس ودعمها بالأموال.

وأضاف "حماس من أكثر التنظيمات التي ترتبط بعلاقة وثيقة بتنظيم حزب الله اللبناني، وفي عام 2007 أفتى مفتي حماس بأن من يقتل أعضاء حركة فتح فهو في الجنة، فقتل على إثرها 700 عضو من حركة فتح الفلسطينية".

واختتم القيادي السابق بتنظيم الجهاد تصريحاته، مؤكدًا أن "حسن البنا هو أول من تعامل مع الأمريكان بشكل كبير".

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