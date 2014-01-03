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بالصور| كاظم الساهر يتألق في "ستار أكاديمي".. والمصري محمود ينافس على اللقب في البرايم الختامي

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بالصور| كاظم الساهر يتألق في "ستار أكاديمي".. والمصري محمود ينافس على اللقب في البرايم الختامي بالصور| كاظم الساهر يتألق في "ستار أكاديمي".. والمصري محمود ينافس على اللقب في البرايم الختامي

كتب : فاطمة النشابي منذ 39 دقيقة

سحر قيصر الغناء العربي كاظم الساهر طغى على أجواء البرايم ما قبل الأخير من "ستار أكاديمي".

برايم احتفالي خاص بعيد رأس السنة افتتحه الطلاّب الأربعة بأغنية الكبير الراحل زكي ناصيف "ليلتنا من ليالي العمر"، وانتهى بخروج سكينة "المغربية"، لتنحصر المنافسة على اللقب في نهائي البرنامج بين زينب "المغربية"، وجان "من لبنان"، ومحمود "من "، وسكينة حصلت على 49.88% مقابل 50.12% لزينب.

وشدّد كاظم على ضرورة أن يستفيد الطلاّب من كلّ لحظة، وأن يصغوا لنصائح الأساتذة، قائلاً: "الله يقدّرني وأستمرّ في تقديم كلّ ما أملك من قوة وإحساس وأغان جميلة".

لوحات رائعة كالعادة زيّنت مسرح "ستار أكاديمي"، وتكلّلت بلوحة الاحتفال الصيني بعيد رأس السنة مع محمود وأغنية "يلاّ بنا يلاّ"، كما أطلّت سكينة بلوحة الـ"Cube" الاستعراضيّة وأغنية "Halo"، جان بلوحة "الأرابسك" وأغنية "يغيب"، وزينب بلوحة الـ"Circles" وأغنية "قوم يا حبيبي".

كما ظهر الطلاّب بإطلالات ثنائيّة، حيث غنّى محمود وزينب ديو أغنية "العام الجديد"، وجان وسكينة ديو أغنية "بالعكس"، ليطلّ أيضًا كلّ من جان ومحمود منفردين بأغنيتَي "جرحونا برمش عين" و"علّي جرى" الطربيّتين.

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