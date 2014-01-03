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مصطفى بكري: الإخوان رفعوا شعار "عليا وعلى أعدائي" قبل استفتاء الدستور

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مصطفى بكري: الإخوان رفعوا شعار "عليا وعلى أعدائي" قبل استفتاء الدستور مصطفى بكري: الإخوان رفعوا شعار "عليا وعلى أعدائي" قبل استفتاء الدستور

كتب : جهاد أحمد منذ 31 دقيقة

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إن هناك أموالا كثيرة تنفق الآن لاستقدام المرتزقة للمظاهرات، مؤكدا ارتفاع أجور المرتزقة حتى وصلت لـ300 جنيه في اليوم مقابل المشاركة في الاشتباكات ضد الأمن.

وتوقع بكري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "خارج الإطار" على قناة "التحرير"، ارتفاع حجم إنفاق الإخوان على إثارة الشغب لأنهم يعلمون أن العشرة الأيام المقبلة التي تسبق الاستفتاء فاصلة وتطلب رفع وتيرة الإرهاب بشكل يومي، مؤكدا أن ذلك يعكس إفلاس وانهيار قياداتهم التنظيمية في الشارع، مشيرا الى أنهم يتبعون مبدأ "عليا وعلى أعدائي".

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