"الأطباء": "الإخوان" أجهضوا إضرابنا في أكتوبر 2012

كتب : جهاد أحمد منذ 12 دقيقة

قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن الإخوان عندما كانوا في النقابة أجهضوا إضراب أكتوبر 2012 وكانت أمامهم فرصة ذهبية عندما كانت لديهم الأغلبية النقابية أن يصلحوا أحوال الأطباء ولكنهم لم يفعلوا ذلك بالرغم من سيطرتهم على السلطات التنفيذية في الدولة، مؤكدة أن الوضع مختلف الآن فهم ليسوا أغلبية والنقابة لم تعد "مسيّسة".

وأكدت مينا، خلال لقائها ببرنامج "استديو بث مباشر" على قناة CBC+2، أن الإخوان لم يقروا مشروع الكادر كما يشيعون.

وأرجعت مينا الإضرابات المتكررة للأطباء لعدم إيجاد حلول لمشاكلهم مطالبة بتوفير بيئة طبية نظيفة لحماية الأطباء من الأصابة بالعدوى من المرضى، مؤكدة أن إصلاح أحوال الأطباء سيتيح لهم تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.

وأشار مينا إلى أن ما قدمته وزارة الصحة لتحسين أجور الأطباء غير مرضٍ، مؤكدة أن باب الأجور في وزارة الصحة يحتاج للشفافية وإعادة توزيع الدخل.

ولفتت مينا إلى أن البيئة ليست مناسبة لضمان تفرّغ الطبيب للعمل العام فهو مضطر للعمل في مستشفيات خاصة لساعات إضافية إلى جانب عمله في مستشفيات الحكومة بسبب ضعف الدخل.