6 ملايين جنيه لاستكمال مركز السويس الاستكشافى

اعتمد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الجمعة، مبلغ 6 ملايين جنيه لاستكمال مركز السويس الاستشكافى والذى سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة بناء على اتفاق بين اللواء العربى السروى محافظ السويس وعبد الحافظ وحيد مدير التربية والتعليم فى المحافظة.

وقال أيمن فهمى، المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس ـ فى تصريحاته اليوم الجمعة ـ إنه تقرر إنشاء مدرسة للنقل البحرى بالمشاركة بين هولندا وهيئة قناة السويس لتخريج قبطان متميز على أن تكون الأولوية لأبناء محافظة السويس، وتمت الموافقة على دعم مركز تدريب الطلاب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية.

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