أخبار عاجلة

8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

6 ملايين جنيه لاستكمال مركز السويس الاستكشافى

Google+ Print
6 ملايين جنيه لاستكمال مركز السويس الاستكشافى 6 ملايين جنيه لاستكمال مركز السويس الاستكشافى

اعتمد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الجمعة، مبلغ 6 ملايين جنيه لاستكمال مركز السويس الاستشكافى والذى سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة بناء على اتفاق بين اللواء العربى السروى محافظ السويس وعبد الحافظ وحيد مدير التربية والتعليم فى المحافظة.

وقال أيمن فهمى، المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس ـ فى تصريحاته اليوم الجمعة ـ إنه تقرر إنشاء مدرسة للنقل البحرى بالمشاركة بين هولندا وهيئة قناة السويس لتخريج قبطان متميز على أن تكون الأولوية لأبناء محافظة السويس، وتمت الموافقة على دعم مركز تدريب الطلاب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية.

للمزيد من أخبار المحافظات..

اشتباكات بين أعضاء الإخوان والأهالى أمام حى المنتزه بالإسكندرية

مصدر أمنى: إلغاء لقاء ياسر برهامى بالسويس لدواع أمنية

الإخوان يطلقون ألعابا نارية و"باراشوتات" على قوات الأمن بالسويس

القبض على إخوانى بحوزته قنابل مولوتوف فى تظاهرة بالإسماعيلية

اقرأ أيضا..

ضبط 4 قنابل وأسلحة وذخيرة بمنزل صديق الإرهابى عادل حبارة بالشرقية

خطيب التحرير يدعو لتدريس ثورتى 25يناير و30يونيه بالمناهج التعليمية

بالفيديو والصور.. حريق هائل يتسبب فى انفجار 9 سيارات بجراج قرب مبنى المخابرات بكوبرى القبة.. والحماية المدنية تسيطر على الحادث فى ساعة ونصف وتطالب بتفعيل نظام الإطفاء التلقائى

بالصور.. اكتشاف مقبرة صانعى الخمر لآلهة الفراعنة بالأقصر

"تدهور تدريجى" فى وظائف أعضاء شارون الحيوية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه