قرية "دوار جبلة" بالفيوم تشيع جثمان شهيد جامعة الأزهر

شيعت قرية "دوار جبلة" بمركز سنورس بالفيوم، جثمان شهيد الامتحانات طالب كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر محمود خالد محمود الذى توفى صباح أمس، الخميس، متأثرا بإصابته بطلق نارى فى رأسه أثناء محاولة طلاب تنظيم الإخوان الإرهابى منعه من دخول الامتحان يوم الأحد الماضى.

وتم تشييع الجنازة وسط غضب عارم تملّك من قلوب المشاركين، وأكد عم الشهيد ويدعى عبد الحليم محمود شيخ البلد، أن من قام بقتل الشهيد هم عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، واعتلته حالة من الصراخ "الإخوان قتله.. الإخوان قتله" طوال تشييع الجنازة.

وكانت أسرته وجهت الاتهام لعناصر الجماعة الإرهابية من خلال المحضر الرسمى الخاص بارتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للطالب الشهيد، حيث أطلقوا عليه النار داخل حرم جامعة الأزهر الأحد الماضى، بعدما رفض مطلبهم بعدم دخول الامتحان وتصميمه على أدائه أثناء أحداث الشغب والعنف التى شهدتها الجامعة بسبب ممارسات طلبة الجماعة الإرهابية.

وكان الآلاف من الأهالى اصطفوا على جانبى الطريق فى انتظار وصول جثمان الضحية، مرددين هتافات "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله".

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