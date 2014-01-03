أخبار عاجلة

8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماندزوكيتش غير مهتم بيوفينتوس

Google+ Print
ماندزوكيتش غير مهتم بيوفينتوس ماندزوكيتش غير مهتم بيوفينتوس

(/أ ش أ) - أكد وكيل أعمال ماريو ماندزوكيتش نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني أن الكرواتي الدولي غير مهتم بالانتقال ليوفينتوس على الرغم من وجود اتصالات من جانب النادي الإيطالي.

وصرح وكيل اللاعب لموقع "توتوسبورت" بأن اللاعب يركز تماما مع نادى بايرن ميونيخ ،وهو مرتبط بعقد لمدة عامين آخرين وهو سعيد للغاية فى ألمانيا".

وأضاف أن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق يقدر ماندزوكيتش كثيرا وظهر ذلك واضحا فى اول موسم يقوم فيه بتدريب الفريق.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عاما يعد عنصرا أساسيا في بايرن ميونيخ إذ سجل 10 أهداف فى 16 مباراة فى البوندزليجا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع