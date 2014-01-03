ماندزوكيتش غير مهتم بيوفينتوس

(/أ ش أ) - أكد وكيل أعمال ماريو ماندزوكيتش نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني أن الكرواتي الدولي غير مهتم بالانتقال ليوفينتوس على الرغم من وجود اتصالات من جانب النادي الإيطالي.

وصرح وكيل اللاعب لموقع "توتوسبورت" بأن اللاعب يركز تماما مع نادى بايرن ميونيخ ،وهو مرتبط بعقد لمدة عامين آخرين وهو سعيد للغاية فى ألمانيا".

وأضاف أن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق يقدر ماندزوكيتش كثيرا وظهر ذلك واضحا فى اول موسم يقوم فيه بتدريب الفريق.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عاما يعد عنصرا أساسيا في بايرن ميونيخ إذ سجل 10 أهداف فى 16 مباراة فى البوندزليجا.