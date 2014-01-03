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مانشستر يونايتد يرسل وفدا لدراسة ضم كوكي من أتليتكو

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مانشستر يونايتد يرسل وفدا لدراسة ضم كوكي من أتليتكو مانشستر يونايتد يرسل وفدا لدراسة ضم كوكي من أتليتكو

(/أ ش أ/) - توجه وفد من مانشستر يونايتد إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل التفاوض بشأن ضم كوكى نجم خط وسط أتلتيكو مدريد.

المدير الفني للشياطين الحمر ديفيد مويس كان في العاصمة الإسبانية الشهر الماضي من أجل متابعة اللاعب على الطبيعة في المباراة التي جمعت بين أتليتكو مدريد وبورتو البرتغالي فى إطار دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويبدو مويس حريصا على ضم اللاعب فى إطار مساعيه لتعزيز صفوف الفريق في موسم الانتقالات الشتوية.

ويأتي ذلك خاصة مع إخفاقه في ضم عدد من الصفقات القوية في موسم الانتقالات الصيفية ويسعى الشياطين الحمر لتجنب التعرض لنفس الإخفاق في يناير.

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