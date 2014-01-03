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يونايتد يفقد أشلي يونج بسبب اصطدامه بحارس توتنام ' دون ركلة جزاء '

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يونايتد يفقد أشلي يونج بسبب اصطدامه بحارس توتنام ' دون ركلة جزاء ' يونايتد يفقد أشلي يونج بسبب اصطدامه بحارس توتنام ' دون ركلة جزاء '

(/أ ش أ/) - يغيب أشلي يانج جناح مانشستر يونايتد عن صفوف فريقه لفترة لم تتحدد بعد إثر تعرضه لإصابة فى الكتف لاصطدامه بحارس توتنام هوجو لوريس مساء الاربعاء الماضي.

وكان المدير الفنى للفريق ديفيد مويس قد اشتاط غضبا لعدم احتساب ركلة جزاء للشياطين الحمر فى هذه الواقعة خلال المباراة التى انتهت بفوز السبيرز 2-1 فى اولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

وقال مويس اليوم الجمعة تعليقا على إصابة يانج "تعرض اللاعب لاصابة فى الكتف بسبب اصطدامه مع لوريس ولا اعرف بعد فترة غيابه عن المباريات".

يذكر أن مانشستر يونايتد اصبح فى المركز السابع بعد هذه الخسارة التى تفصله بفارق 11 نقطة عن ارسنال المتصدر.

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