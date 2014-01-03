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ديلى ستار: أرسنال يرغب في طلب ضم كوستا من أتليتكو

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ديلى ستار: أرسنال يرغب في طلب ضم كوستا من أتليتكو ديلى ستار: أرسنال يرغب في طلب ضم كوستا من أتليتكو

(/أ ش أ/) - أكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية اليوم الجمعة أن ارسنال فى طريقه للتقدم بعرض لضم نجم التليتكو مدريد الاسباني دييجو كوستا.

ويواجه المدفعجية ازمة فى خط الهجوم بعد إصابة نيكلاس بندنر بتمزق فى الكاحل فى مباراة كارديف التى انتهت بفوز المدفعجية 2-0.

ويغيب اللاعب عن المباريات فترة تصل الى ستة اسابع فى الوقت الذى يغيب فيه ايضا اوليفير جيرو المهاجم الاساسى بسبب إصابة فى الكاحل.

يذكر أن عقد كوستا صاحب الـ25 عاما مع اتليتكو مدريد يتضمن شرطا جزائيا قيمته 32 مليون جنيه استرلينى.

وكان أرسنال قد ضم النجم الألماني ميسوت أوزيل مقابل ما يقرب من 42 مليون جنيه استرليني حصل عليهم ريال مدريد الإسباني.

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