عشاق شوماخر يتجمعون أمام المستشفى للاحتفال بعيد ميلاده

(/أ ش أ/) - تجمع العديد من عشاق مايكل شوماخر بطل العالم السابق لسباقات سيارات فورمولا 1 أمام المستشفى الذي يعالج فيه في مدينة جرينوبل الفرنسية من أجل الاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق 3 يناير 1969.

واحتشد أعضاء أندية فيراري من أنحاء فرنسا وإيطاليا أمام المستشفى من اجل الاحتفال بهذه المناسبة تضمانا مع البطل السابق الذي تعرض لحادث خطير بعد سقوطه واصطدام رأسه بصحرة أثناء ممارسته رياضة التزلج على الجليد.

ويرقد بطل العالم لسباقات سيارات فومولا 1 لسبع مرات فى إنجاز تاريخي لم يحققه أي سائق آخر في غيبوبة بعد إجرائه عمليتين جراحيتين.

وقال مدير أعمال شوماخر الذي اعتزل عام 2012 إن حالته مستقرة حاليا ولكنها ماتزال حرجة.

وأشارت مصادر طبية إلى انه من المرجح أن يبقى فى المستشفى عدة أسابيع في حالة غيبوبة.