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تقرير - برشلونة ينتعش بعودة الجميع مع 2014

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تقرير - برشلونة ينتعش بعودة الجميع مع 2014 تقرير - برشلونة ينتعش بعودة الجميع مع 2014

(/أ ش أ/) - حمل العام الجديد العديد من الانباء الطيبة لجيراردو مارتينو المدير الفني الارجنيني لبرشلونة الاسباني.

فقد عاد العديد من اللاعبين المصابين لتدريبات الفريق وعلى رأسهم النجم الارجنتينى ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية اليوم الجمعة أنه بالاضافة لعودة ميسى سوف يشهد بعد غد الاحد عودة الحارس الاساسى فيكتور فالديز وهو مايعنى أن مارتينو سيكون بوسعه خوض لقاء القمة مع اتليتكو مدريد بكامل قوته الضاربة وبقائمة خالية من الاصابات المؤثرة.

وعلى الرغم من ان ميسى من المرجح ألا يبدأ لقاء اتليتكو فإنه من المؤكد مشاركته فى جزء من المباراة اذا اقتضت الضرورة.

ذلك على ان يكون ميسي جاهزا لخوض لقاء خيتافى فى الكاس بعد عدة ايام.

وبات المصاب الوحيد في حسابات برشلونة هو كارليس بويول وبخلاف ذلك يستأنف النادي الكتالوني المباريات بعد عطلة الشتاء بقائمة مكتملة.

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