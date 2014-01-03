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مصطفى الخاني يشكف عن دور جديد في "باب الحارة" فهل سيرحل"النّمس"؟

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مصطفى الخاني يشكف عن دور جديد في "باب الحارة" فهل سيرحل"النّمس"؟ مصطفى الخاني يشكف عن دور جديد في "باب الحارة" فهل سيرحل"النّمس"؟

مفاجأة كبيرة فجّرها الفنّان السّوري مصطفى الخاني بعد إعلانه عن تجسيده لشخصيّة جديدة في من "باب الحارة" وهي شخصيّة "الواوي"، وبالتالي فإنّه سيؤدّي في العمل نفسه شخصيّتين رئيسيّتين، الأولى شخصيّة "النّمس"، والثّانية "الواوي".

وكان بدأ الخاني مؤخّراً تصوير مشاهده في مسلسل "باب الحارة"، حيث يتم في دمشق حاليّاً تصوير الجزئين السّادس والسّابع معاً.

وشخصية "الواوي" شخصيّة جديدة رئيسية ستدخل في الجزء السّادس من العمل، وهي شخصية مختلفة كل الاختلاف عن شخصية "النّمس" التي سبق وقدمها الخاني في مسلسل "باب الحارة" بجزئيه الرابع والخامس.

ومن خلال الصّور الأوّليّة لـ "الواوي"، يبدو "الواوي" شخصيّة سلبيّة مُحبّة للشر والمشاكل، والمُلفت بهذه الشّخصيّة على صعيد الشّكل وجود عين كبيرة لها وعين صغيرة، كي تبدو شخصيّة مُخيفة ومُثيرة للرّيبة والشّك.

والعمل في جزئيه السادس والسابع سيكون من بطولة عباس النوري، وأيمن زيدان، ومصطفى الخاني، وصباح الجزائري، ومرح جبر، ووفاء موصللي، ووائل شرف، وميلاد يوسف، وأناهيد فياض، وزهير رمضان، ومحمد خير الجراح، وليليا الأطرش، وميسون أبو أسعد، وسليم صبري، وعبد الهادي الصباغ..

 

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