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سلطات المطار تضبط 220 ألف دولار بحوزة محاسب بالسفارة الموريتانية بدمشق

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سلطات المطار تضبط 220 ألف دولار بحوزة محاسب بالسفارة الموريتانية بدمشق سلطات المطار تضبط 220 ألف دولار بحوزة محاسب بالسفارة الموريتانية بدمشق

تمكنت قوات الأمن بمطار القاهرة الجوى، من ضبط 220 ألف دولار أمريكى، بحوزة محاسب يعمل بالسفارة الموريتانية بسوريا.

وقال مصدر أمنى بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات السفر لطائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية التونسية، اجتمع الأمين المسئول عن كشف الحقائق، وأكد انه عثر على مبلغ الراكب (ش. ع) محاسب السفارة الموريتانية فى دمشق، أثناء تفتيش حقائبه.

و تم تنبيه أنه غير مسموح له السفر بالمبلغ، لتخطى المبلغ الأقصى وهو 10 آلاف دولار، وقام المحاسب الموريتانى بتسليم المبلغ لمسئول السفارة، الذى كان بصحبته، وتم السماح له بالسفر.

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