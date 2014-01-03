اليوم السابع: الإخوان تبدأ إرهاب ما قبل الاستفتاء على الدستور

تحت عنوان "الإخوان تبدأ إرهاب ما قبل الاستفتاء"، ترصد اليوم السابع فى عددها الصادر، غدا السبت، تفاصيل اعتداءات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على قوات الأمن التى تصدت لمسيراتهم بالقاهرة والمحافظات، قبل أيام من بدء التصويت على مشروع الدستور الجديد، وأسفرت مواجهات الشرطة مع أعضاء الجماعة عن قتلى ومصابين.

واقرأ فى اليوم السابع غدا..

◄ ضاحى خلفان: كنت أدعو "السيسى" ألا يترشح.. والآن مصر تحتاج لرئيس قوى

◄ قرار جمهورى يحسم تعديل "خارطة الطريق" خلال أيام

◄ فضيحة ساعات التجسس الإخوانية تنفجر فى الأحزاب الليبرالية

◄ تحقيقات فى علاقة فساد أبناء مرسى مع بلال أردوغان

◄ هيكل: أمريكا والإخوان يخوضان المعركة الأخيرة ضد مصر

◄ كأس العالم يربك مسلسلات رمضان ويؤثر على الإعلانات

◄ استمرار مسلسل تبرؤ الإخوان من الجماعة بعد إعلانها "إرهابية"

◄ زاهى حواس لـ "الجارديان": السيسى يشبه منوحتب الثانى الذى أعاد الاستقرار لمصر

◄ ضبط 4 قنابل بمنزل صديق عادل حبارة لاستخدامها ضد الجيش والشرطة بالشرقية

◄ خيرى رمضان: صاحب شركة إعلان "فاهيتا" مسيحى وليس له علاقة بالإخوان

◄ صاحبة قصيدة "الأستاذ والخروف" تلقى قصيدتى "نعم للدستور" و"الجيش خط أحمر"

◄ وزير الأوقاف: مصر تواجه مؤامرة "متاجرين بالدين" لإسقاط الجيش