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حزب الله اللبنانى يؤكد تضامنه مع روسيا فى مواجهة الإرهاب

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حزب الله اللبنانى يؤكد تضامنه مع روسيا فى مواجهة الإرهاب حزب الله اللبنانى يؤكد تضامنه مع روسيا فى مواجهة الإرهاب

أكد حزب الله اللبنانى تضامنه مع روسيا فى مواجهة العمليات الإرهابية فى مدينة فولجوجراد، ودعا وفد من حزب الله، ضم مسئول العلاقات الخارجية فى الحزب عمار الموسوى وعضو المكتب السياسى محمود قماطى عقب لقائه اليوم السفير الروسى فى بيروت إلكسندر زاسبكين، إلى أن يكون هناك إجماع دولى على إدانة الإرهاب ومحاربته والعمل على تجفيف منابعه، ووقف كل أشكال الدعم والمساندة التى يتلقاها.

وأوضح الموسوى، عقب اللقاء أن الوفد أبلغ السفير موقف حزبه المتعاطف والمتضامن مع روسيا، وأكد أن الإرهاب الذى يستهدف لبنان سواء فى الضاحية الجنوبية أو فى بيروت أو فى الشمال واحد، بهدف شق الوحدة الوطنية وزيادة الانقسام بين المجموعات اللبنانية، معتبرًا أن الرد على الإرهاب يكون من خلال التمسك بالوحدة والاستعداد الدائم للتلاقى والحوار.

وشدد على أن اللحظة هى لحظة لبناء التفاهمات ولقيام حكومة وحدة وطنية، بحيث يتحمل الجميع مسئولياته من جهته، حذر السفير زاسبكين من أن الإرهاب لا يزال خطرًا جسيمًا وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار الدوليين، حيث تسعى الشبكة الإرهابية إلى زعزعة الأوضاع عن طريق تخويف الناس وزرع الفوضى وإشعال الفتنة.

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