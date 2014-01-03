أردوغان يعقد اجتماعاً مع نظيره الليبى على زيدان

استقبل رئيس الوزراء التركى "رجب طيب أردوغان"، نظيره الليبى "على زيدان"، فى مكتبه بقصر "دولمه باهجه" التاريخى، فى مدينة اسطنبول التركية، وأوضح مراسل الأناضول، أن الاجتماع يجرى بمشاركة وزيرى خارجية البلدين.

يذكر أن رئيس الوزراء الليبى "على زيدان"، كان قد وصل العاصمة التركية "أنقرة"، مساء أمس، والتقى فيها اليوم، بالرئيس التركى "عبد الله غل"، أعقب ذلك زيارة أجراها إلى شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، برفقة مستشار الصناعات الدفاعية التركية "مراد باير".

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