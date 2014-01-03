مسئول فى جنوب السودان: ما تشهده البلاد من اقتتال ليس لأسباب عرقية

قال المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب السودان، "ماوين ماكول آريك"، أن حكومة جنوب السودان تمتلك القوة لإحكام السيطرة على جميع أنحاء البلاد، وأن حالة الاقتتال التى تشهدها البلاد ليست لأسباب عرقية.

وأضاف "آريك"، فى مقابلة أجراها مع مراسل الأناضول فى مكتبه، أن المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق للنار بين أطراف النزاع، تجرى فى العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" على قدم وساق، فى الوقت الذى يحتدم فيه الصراع المسلح للسيطرة على مدينتى "بور" و"بنتوى" اللتان تقعان تحت سيطرة المتمردين.

وتابع "آريك"، أن الاجتماعات الجارية فى العاصمة الأثيوبية ركّزت على الوصول إلى اتفاقية توقف إطلاق النار بين الأطراف، وأن الاجتماعات المذكورة لم تتناول تفاصيل أخرى، مكذباً وبشدة الإدعاءات التى تناولت قيام الجيش الأوغندى بقصف مواقع حركة المتمردين بقيادة "ريك ماشار"، وذلك لدعم رئيس جنوب السودان "سلفا كير ميارديت".

وأكّد "آريك" أن الصراع الجارى فى جنوب السودان لا يستند على أسس عرقية، بل إلى رغبة النائب السابق لرئيس جنوب السودان "ريك ماشار"، زيادة نفوذه السياسى، من خلال خلق صراعات سياسية وإظهارها على أنها صراعات عرقية لحشد التأييد لصالحه، مشيراً أن حكومة جنوب السودان، تضم أشخاصاً من عرقيات مختلفة.

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