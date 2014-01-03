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مقتل امرأة بنيران الحوثيين فى محافظة الجوف شمالى اليمن

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مقتل امرأة بنيران الحوثيين فى محافظة الجوف شمالى اليمن مقتل امرأة بنيران الحوثيين فى محافظة الجوف شمالى اليمن

قتلت امرأة، اليوم الجمعة، بنيران جماعة الحوثى "الشيعية" فى تجدد لمواجهات بين مسلحين قبليين وحوثيين، فى محافظة الجوف، شمالى اليمن، بحسب شهود عيان.

وأضاف الشهود، أن اشتباكات عنيفة تجددت، اليوم، بين مسلحين يتبعون قبيلة "دهم" ومسلحين حوثيين فى مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف المحاذية للحدود مع ، مما أدى إلى مقتل امرأة، ولم يوضح الشهود الظروف التى أدت إلى مقتل المرأة.

وفى سياق متصل، أشارت مصادر قبلية إلى أن الحوثيين هاجموا اليوم سيارتين تابعتين لمسلحين قبليين، دون أن يفصحوا عن وقوع ضحايا.

ولم يصدر عن السلطات الرسمية فى اليمن أى تعقيب حول الاشتباكات حتى الساعة 16:10 (تج)، كما لم يتسن الحصول على تعليق من مصدر من جماعة الحوثى.

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