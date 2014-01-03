دراسة : 3 % من أغنياء العالم يملكون 20 % من الدخل العالمي

أظهر استطلاع لمؤسسة «جالوب» أن 3 في المئة من الأغنياء في العالم يستحوذون على 20 في المئة من إجمالي الدخل العالمي، وهي نسبة تماثل ما يحصل عليه 54 في المئة من السكان الأكثر فقراً في العالم.

وبحسب وكالة يونايتد برس إنترناشيونال ذكر الاستطلاع أن «الفروقات في مستويات الدخل تظهر بشكل أكبر في دول جنوب الصحراء الأفريقية وفي شرق آسيا، بخاصة في الصين».

> جاء استطلاع «غالوب» بناءً على لقاءات مع ألف مواطن بالغ وبيانات عن الدخل بين 2006 و2012، مع الأخذ في الاعتبار تنوع المصادر، ويتراوح هامش الخطأ فيه بين 1.4 و 4.7 في المئة.

وفي دول جنوب الصحراء الأفريقية، يوزع 20 في المئة من الدخل على 63 في المئة من السكان الفقراء، ونفس النسبة توزع على 2 في المئة من الأغنياء.

> وفي الولايات المتحدة وكندا، يستحوذ 4 في المئة من الأغنياء على 20 في المئة من الدخل، في مقابل 54 في المئة من الفقراء يحصلون على نفس النسبة.