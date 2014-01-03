أخبار عاجلة

8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

دراسة : 3 % من أغنياء العالم يملكون 20 % من الدخل العالمي

Google+ Print
دراسة : 3 % من أغنياء العالم يملكون 20 % من الدخل العالمي دراسة : 3 % من أغنياء العالم يملكون 20 % من الدخل العالمي

معهد جالوب

 

أظهر استطلاع لمؤسسة «جالوب» أن 3 في المئة من الأغنياء في العالم يستحوذون على 20 في المئة من إجمالي الدخل العالمي، وهي نسبة تماثل ما يحصل عليه 54 في المئة من السكان الأكثر فقراً في العالم.

وبحسب وكالة يونايتد برس إنترناشيونال ذكر الاستطلاع أن «الفروقات في مستويات الدخل تظهر بشكل أكبر في دول جنوب الصحراء الأفريقية وفي شرق آسيا، بخاصة في الصين».
> جاء استطلاع «غالوب» بناءً على لقاءات مع ألف مواطن بالغ وبيانات عن الدخل بين 2006 و2012، مع الأخذ في الاعتبار تنوع المصادر، ويتراوح هامش الخطأ فيه بين 1.4 و 4.7 في المئة.

وفي دول جنوب الصحراء الأفريقية، يوزع 20 في المئة من الدخل على 63 في المئة من السكان الفقراء، ونفس النسبة توزع على 2 في المئة من الأغنياء.
> وفي الولايات المتحدة وكندا، يستحوذ 4 في المئة من الأغنياء على 20 في المئة من الدخل، في مقابل 54 في المئة من الفقراء يحصلون على نفس النسبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا