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سقوط 3 قتلى و12 مصابًا في اشتباكات بين أنصار الإخوان والشرطة بالفيوم

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سقوط 3 قتلى و12 مصابًا في اشتباكات بين أنصار الإخوان والشرطة بالفيوم سقوط 3 قتلى و12 مصابًا في اشتباكات بين أنصار الإخوان والشرطة بالفيوم

قتيل الفيوم

 

ارتفعت حالات الوفيات فى اشتباكات “الإخوان” وأجهزة الأمن بالفيوم إلى 3 بعد أن لفظ “نبيل حسين رياض 52 سنة” من حي الحواتم أنفاسه بمستشفي الفيوم العام منذ قليل وكانت استقبلت المستشفى العام جثة الشاب “محمود على أحمد عبد العزيز 18 سنة طالب” من قرية مطرطارس بمركز سنورس بالاضافة إلى جثة “سيد عشرى عويس 28 سنة” من إبشواى .

ويرقد داخل المستشفى العام 12 مصابا يتلقون العلاج من بينهم “مصطفى مصطفى طلعت 23 سنة من حى الصوفي ، وإسلام محمد حسين 25 سنة من قرية التوفيقية تم تحويله للقصر العيني لخطورة حالته ، و”إسلام حسن عبد الرسول 20 سنة طالب” بكلية الآداب قسم إعلام ، ومحمد سيد عبد المحسن 25 سنة من قرية التوفيقية ، وعبد الناصر محمود محمد 42 سنة من قرية مطرطاس بمركز سنورس ، ومحمد عادل حمدي 27 سنة من حى الصوفي ، ولميس عاطف محمد 23 سنة من حى المسلة ، ورمضان سلطان سعيد 38 سنة من عزبة الصعيدي” .

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