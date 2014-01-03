ضبط 3 بحوزتهم 11 قنبلة غاز قبل تسليمها لقيادات إخوانية بالدقهلية

تمكنت مباحث مركز المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من ضبط 3 متهمين بقرية تلبانة مركز المنصورة وبحوزتهم 11 قنبلة غاز يدوية خاصة بقوات الأمن بعد جلبها لبيعها وتسليمها إلى أحد القيادات الإخوانية بالقرية لاستخدامها ضد المتظاهرين المؤيدين للدستور فى مظاهرات اليوم بميدان الثورة بالمنصورة، كما تم ضبط دراجة بخارية بدون لوحات .

وتم عرض المتهيمن على النيابة و أجرى التحقيقات أحمد صبرى وكيل نيابة مركز المنصورة بإشراف أكرم سرحان مدير النيابة والسيد موسى رئيس النيابة، والمستشار أحمد نصرالمحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية مع المتهمين وهم “السعيد أحمد السعيد عمرو” 26 سنة عامل عادى، ومقيم بقرية تلبانة، و”إسلام فادى محمد صادق” 19 سنة عامل، ومقيمين بتلبانة، و”إيهاب إبراهيم فؤاد إبراهيم” عاطل ومقيم بقرية طنبارة مركز السنبلاوين.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن موقف شقيق المتهم الأول المجند بقوات الأمن، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 199 لسنة 2014 إدارى مركز المنصورة.

وتمكنت مباحث مديرية أمن الدقهلية تحت أشراف العميد السعيد عمارة، مدير المباحث، والعقيد سيد خشبة، مفتش المباحث، والرائد رامى الطنطاوى، رئيس مباحث المركز ومعاونيه النقيب أحمد أبو العز والملازم أول مصطفى موافى والملازم أول محمد صبح، من ضبط المتهين والبحث عن القيادى الإخوانى الهارب (محمد ع م ف).

وصرح مصدر أن المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم 11 قنبلة غاز قبل تسليمها لأحد القيادات الإخوانية بقرية تلبانة، لاستخدمها فى أعمال العنف ومهاجمة المتظاهرين بميدان الثورة بالمنصورة والعديد من مدن وقرى المحافظة ومن المرجح أن تكون تلك القانبل التى كانت تطلق على الأجهزة الأمنية فى تظاهرات الإخوان ،خاصةً طلاب جامعة المنصورة.